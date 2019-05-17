Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki tek katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sebebiyle binanın balkonunda kısmi çökme meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Gaz kaçağından meydana geldiği düşünülen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.