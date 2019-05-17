Çiftlik Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki tek katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sebebiyle binanın balkonunda kısmi çökme meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Gaz kaçağından meydana geldiği düşünülen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beykoz'da tek katlı evde korkutan patlama
17.05.2019 - 01:15 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz’da müstakil bir evdeki patlamada hasar meydana geldi.
Etiketler : beykoz,beykoz patlama,
625028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625028.aspx
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