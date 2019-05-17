Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Siteler Mahallesinde meydana geldi. Bal arılarının cadde üzerinde bulunan ağaca oğul yapmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arılardan korunması için özel kıyafet giyen görevliyi itfaiye merdiveniyle arıların bulunduğu çıkardı.

Ağaçta yuvalanan arıların bulunduğu dalı kesen görevli arıları indirdi. Arıları kovana koyan itfaiye ekipleri arıları kovan sahibine teslim etti. İtfaiyenin bu çalışmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.