Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara İstihbarat Komutanlığından görevlendirilen özel bir ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir istihbarı çalışma sonucunda, Başkale ilçesi Çaldıran Mahallesi sınırlarında uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine Ankara İstihbarat Komutanlığından görevlendirilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyon neticesinde, Başkale ilçesi Çaldıran Mahallesi sınırlarında araziye bırakılmış vaziyette 2 çuval içerisinde 47 paket halinde 47 kilo 752 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak tespit edilen 2 şüpheli şahsın yakalanması için araştırma ve soruşturma işlemleri devam ediyor.