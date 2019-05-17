İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daralı ağırlığı 180 kilogram gelen eroin, 10 kilo kokain ve 5 kilo mideden çıkarılan eroin maddesi ele geçirildi. Toplam 195 kilo uyuşturucuya el konulurken, bu uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı kişiler gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. 