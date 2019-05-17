Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan "toy" türü kuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavi altına alındı.

Kırsal alanda bitkin halde bulunan yaralı toy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililerce, AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen kuşun, elektrik akımına kapılarak yaralandığı belirlendi.

"Uçan en büyük kuş olarak biliniyor"

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, toyun tedavisine başlandığını söyledi. İlk müdahalede hayvanda elektrik çarpmasına bağlı yaralar belirlendiğini ve genel durumunun iyi olduğunu belirten Kandır, şöyle devam etti:

"Toy, Türkiye’de ve dünyada uçan en büyük kuş olarak biliniyor. Toy, nesli giderek azalan bir kuş türü. Dünya genelinde 45-50 bin civarında kaldığı biliniyor. Türkiye’de ise 750-1000 civarında varlığı olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Muş ve Şanlıurfa arasında yoğunlukta görülüyor. Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya üçgeninde bazı bölgelerde 15’li gruplar halinde görülebiliyor. Toyun iri ve güzel olması avcıları da harekete geçiriyor. Kaçak avcılık toy kuşları için büyük tehlike oluşturuyor."

"Elektrik telleri diğer kuşlar içinde sorun oluyor"

Kandır, toylar başta olmak üzere yaban hayvanları için en büyük tehlikelerden birinin de elektrik telleri olduğuna işaret etti. Doğada beslenme ve yaşam alanlarının daralmasının bu kuşların azalmasına neden olduğuna dikkati çeken Kandır, "Tarım ilaçları ve elektrik telleri de bu büyük kuşlar için önemli tehlike oluşturuyor. Elektrik telleri diğer kuşlar için de sorun oluyor. Bu tellerin görünür olması için kırmızı beyaz topların arttırılması veya tellerin izolasyon malzemesi ile kaplanması gerekiyor. Bunların dışında teller yer altına da alınabilir." diye konuştu.