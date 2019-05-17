Uzun zamandır sahipsiz tekneleri bularak sahiplerine ulaşmaya çalışan Sahil Güvenlik ekipleri, en son yaklaşık 5 metrelik boya sahip biri ahşap motorlu, diğeri de fiber motorsuz özellikleri bulunan tekneler için yerel gazeteye ilan verdi. İlanda, özellikleri belirtilen tekne sahiplerinin en kısa süre içerisinde Güzelyalı'daki Sahil Güvenlik Mudanya Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na müracaat etmeleri istendi.
Bu teknelerin sahipleri kayıp! İlanla aranıyorlar
17.05.2019 - 12:07 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahil Güvenlik Mudanya Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Mudanya'nın Eşkel Ayazma Sahili'nde geçen ay devriye sırasında buldukları iki adet teknenin sahibini ilanla arıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekne,kayıp,ilan,
625159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:31
- Sabah03:51
- Güneş05:37
- İşrak06:29
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:25
- Yatsı22:15
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay