Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu İstanbul Caddesi mevkiinde meydana geldi. B.E. idaresindeki servis minibüsü, arızalanması nedeniyle otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan Umut Sarı, Samet Bora C. (26) ve Eren D. (30), 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Umut Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arızalanan otomobilden inen Umut, minibüsün çarpmasıyla öldü
17.05.2019 - 15:11 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, servis minibüsü arızalanan otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada Umut Sarı (17) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kocaeli,minibüs,kaza,Umut,
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