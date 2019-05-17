Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu İstanbul Caddesi mevkiinde meydana geldi. B.E. idaresindeki servis minibüsü, arızalanması nedeniyle otomobilden inen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan Umut Sarı, Samet Bora C. (26) ve Eren D. (30), 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Umut Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.