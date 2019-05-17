Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2019 günü motosiklet çalmaya çalışan yaşı küçük 2 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış ve şahısların çalmaya çalıştığı motosiklet müştekisine teslim edilmiştir. Şahısların birincisinin 5 ayrı suçtan arandığı, ikincisinin ise 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilmiştir. Yaşı küçük şahıslar il emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

