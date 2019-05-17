Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2019 günü motosiklet çalmaya çalışan yaşı küçük 2 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış ve şahısların çalmaya çalıştığı motosiklet müştekisine teslim edilmiştir. Şahısların birincisinin 5 ayrı suçtan arandığı, ikincisinin ise 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilmiştir. Yaşı küçük şahıslar il emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
Batman’da 7 ayrı suçtan aranan 2 kişi yakalandı
17.05.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri motosiklet hırsızlarını suçüstü yakaladı.
Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2019 günü motosiklet çalmaya çalışan yaşı küçük 2 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış ve şahısların çalmaya çalıştığı motosiklet müştekisine teslim edilmiştir. Şahısların birincisinin 5 ayrı suçtan arandığı, ikincisinin ise 2 ayrı suçtan arandığı tespit edilmiştir. Yaşı küçük şahıslar il emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,hırsızlık,
625239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625239.aspx
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