Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın acı haberi İlçe Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 
Ankara'da JÖAK'ta görevli olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın yarın Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 