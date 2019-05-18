Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere güney, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32