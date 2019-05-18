Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere güney, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 27 
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24 
Erzurum: Parçalı bulutlu 24 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 