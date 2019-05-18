Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ikisi de evli olan Ahmet U. (59) ile Nilgün K. (51) bir yıl önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta arkadaş oldu. Bir süre sosyal medya üzerinden görüşen çiftten Ahmet U., daha sonra kadınla yüz yüze görüşmek istedi. Ancak Nilgün K., bunu kabul etmeyince Ahmet U. kadını kocasını ve oğlunu öldürmekle tehdit etti. Tehdit edildiği için Nilgün K., Ahmet U. ile yüz yüze bir kez görüştü. Ancak Ahmet U. kadının peşini bırakmayarak daha önceki görüşmeyi kayda aldığını söyleyerek kocasına izletmekle, oğlunu ve kocasını öldürmekle tehdit etti. Kadın, sonunda Ahmet U.'nun tehditlerinden bıkarak 2 Mayıs günü Bağlar Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ahmet U.'ya aynı gün Nilgün K.'ya, 3 ay yaklaşmama cezası verildi. Ancak dün Nilgün K., Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'ndan giderken Ahmet U. motosikletle yanına gelip kaçırmak istedi. Kadın, direnince Ahmet U. bıçak çıkartıp Nilgün K.'yı darp etti. Darp edilen kadın bağırmaya başlayınca çevredeki vatandaşların polise haber vermesiyle Ahmet U. olay yerinden kaçtı. Nilgün K. ise polis merkezine götürüldü. Kadın, polis merkezinde verdiği ifadede ölümle tehdit edildiğini şikayetçi olduğunu söyledi. Kadın, daha sonra da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü.



Burada basın mensuplarının soruları üzerine "Bir yıl önce Ahmet U. ile Facebook'ta tanıştım. Benimle görüşmek istedi ben de karşı çıkınca beni tehdit etti. Ben tehditler nedeniyle bir kez yüz yüze görüştüm. Benim burada görüntümü çekmiş bunları kocama göstermekle tehdit etti. Beni Facebook'ta pis şeylere alet etti. Ben bu adamdan şikayetçiyim" diyerek ağladı.

Zanlı da polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Basın mensuplarını gören zanlı "Beni çekmeyin, ben suçlu değilim elime kelepçe taktılar ben buraya ağlayarak geldim. Kadını tehdit etmedim. Ben kimseyi kaçırmaya çalışmadım. Sadece o kadınla Facebook'ta tanıştık. Benim uzaklaştırmam var. Evet ama o kadın iftira attığı için" dedi.