Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivaslıların vazgeçemedikleri lezzetler arasında önemli bir yere sahip olan ‘kuzu kelle’ pişirilişi ve tüketimi ile dikkat çekiyor. Özel fırınlarda 12 saatte pişirilen kuzu kelleler balta ile kırılıp sofralara sunuluyor. Yüksek ısıda pişen kelleler balta ile kırılıp ayrıldıktan sonra, göz, dil, beyin gibi tüm organları ile afiyetle tüketiliyor. Sivas’ta yoğunlukla soğuk kış günlerinde tüketilen bu besin, sıcak Ramazan günlerinde de alıcı buluyor.

Sivas’ta yaklaşık 20 yıldır kelle ustalığı yaptığını belirten Eren Sönmez, kellenin Sivas’ın vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirtip, “Yaklaşık 200 yıl önce büyüklerimiz denemiş, halkımızda beğenmiş Sivas’ta o günlerden bugünlere pişirilir ve yenir. Sivas’a özgür bir gelenektir. Kellenin Ramazan’da iftar sofralarında da ayrı bir yeri var. Kelle bağımlıları var. Genelde sabah kahvaltılarında yenilen kelleyi Ramazan ayında iftar vaki tüketiyorlar. Kelle yaklaşık 12 saatte pişiyor ve piştikten sonra sıcaklığını uzun süre sürdürüyor. Ramazan dolayısı ile kelleleri iftardan sonra fırına verip bir gün sonra öğle saatlerinde satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Sürekli kelle tükettiğini belirten Rıza Bustun ise açıklamasında “Genelde sabah erken saatlerde alınıp yenir ama Ramazan’da iftarda yiyoruz. Benim işim gücüm kelle. Her sabah yerim, Ramazan’da da iftarda yiyorum" dedi