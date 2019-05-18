Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atasözlerine ve deyimlere konu olan leyleklerin Anadolu topraklarına göçü, yaz aylarının girmesiyle başladı. Toplu halde hareket eden leylekler, istedikleri noktalarda, ilkbahar ve yaz ayları boyunca konaklayarak yavruluyor.

Baharın gelişinin sembolü leylekler merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bölge halkı tarafından sevinçle karşılanıyor ve mahalleli kuşlara gözü gibi bakıyor.

“Aynı leylek olduğunu duruşundan anlıyoruz”

Her sene gelen leylekleri hareketlerinden tanıyabildiklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Mehmet Fidan, “Ben kırk yıldır bu mahalledeyim leylekler de kırk yıldır burada. Bazen üç olur, iki olur, şimdi tek yaşıyor. Yavruları yok herhalde şu an. Biz aynı leylek olduğunu duruşundan anlıyoruz. Diğerleri yatar bu erkek leylek ayakta durur. Leylekler mahallede insanlar arasında biliniyor. İnsanlar leyleklere karşı çok saygılılar. Yuvası ise küçüktü, gitgide büyüdü” dedi.

57 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirten Hasan Coşkun da “Yedi sekiz yaşından bu yana leyleklerin devamlı buraya gelip gittiğini biliyorum. Göç döneminde gidiyor, tekrar Nisan aylarında gelerek yavru yapıyor. İnsanlar da çok seviyor, leyleklere hiçbir zarar vermiyor” diye konuştu.

Bölge halkı yıllardır gelen leyleklerin aynı kuş olmasa da aynı soydan gelen kuşlar olduğuna inanıyor. Yiyecek bulmak için zaman zaman havalanan kuşların yuvası çok sayıda serçeye de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca mahalledeki birçok elektrik direği göçmen kuşlara yuva olmaya devam ediyor.