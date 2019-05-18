Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah 08.00 sularında Bursa-Yalova yolu Dürdane Rampası'nda meydana geldi. Gece boyu etkili olan şiddetli yağış sonucu kayganlaşan Bursa-Yalova yolunda virajı alamayan lüks otomobil sürücüsü Y.K. ile aynı istikamette seyreden Y.E. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan minibüs sürücüsü Y.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Şarampole uçan minibüsle, maddi hasar oluşan lüks otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.