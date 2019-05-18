Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz göreve gelir gelmez ilk meclis toplantısında gündeme getirdiği ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım imkanını hayata geçirdi. Akçakoca Belediye Meclisi üyelerinin de oy birliği ile kabul ettiği karar doğrultusunda ilçede ilk ve ortaokul öğrencileri otobüslere günde 4 kez ücretsiz binebiliyorlar.

Belediye Başkanı Okan Yanmaz bugün öğrencilerle birlikte belediye otobüsüne binerek uygulamayı yerinde gördü. Otobüse ücretsiz binen çocuklar başkana teşekkür ettiler. Otobüste bir bayan yolcu ise Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a uygulama hakkında bilgi sordu. Başkan Yanmaz günde 4 kez öğrencilerin ücretsiz binebildiğini söylemesi üzerine bayan yolcu başkanı uygulama için tebrik etti.

Öğrenciler memnun

Ücretsiz ulaşım için başkana teşekkür eden öğrenciler “Bu proje çok güzel olmuş. Otobüse ücretsiz binebiliyoruz. Okula rahat gidebiliyoruz” dediler.

Başkan Okan Yanmaz, ailelerin bütçelerine ekonomik olarak katkı sağlamak istediklerini ve sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek “8 yıllık eğitim sürecinde okuyan çocuklarımıza biz kendi bulunduğumuz 5 yıllık görev süresi içinde şehir içi otobüsleri için ücretsiz biniş kartı verdik. Yalnız binişler günde 4 kez olabilecek. Sabah okula gelişinde, öğlen yemek çıkışı ve dönüşü, akşam ise okul çıkışında kullanabilecekler. Bu serbest biniş kartı ile hem ailelerin yükünü hafifletmiş olalım hem de öğrencilerimizin gidiş gelişleri rahat olsun diye bir karar aldık. Bunu da belediye meclisinde oy birliği ile kabul ettik. Arkadaşlarımız bize destek oldu. Öğrencilerimiz için ilerleyen günlerde değişik projelerimiz olacak. Sosyal belediyeciliğe ağırlık vereceğiz” ifadelerinde bulundu.