Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik, yağma, nitelikli yağma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tehdit" suçlarını işlediği ve baskı yaparak yüksek miktarda senet imzalatmak suretiyle vatandaşları borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına zorla el koydukları belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 şüpheliye yönelik alınan yakalama kararına istinaden jandarma ekipleri, Siirt merkez ve Kurtalan ilçesi, Batman, İstanbul ve Muğla'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda biri ruhsatsız biri kurusıkı iki tabanca, 19 fişek, iki av tüfeği, 33 milyon 500 bin lira değerinde 51 senet, 650 bin lira değerinde 16 alacak verecek belgesi, 18 tapu senedi belgesi, 36 banka dekontu, 3 alacak verecek ajandası, 17 cep telefonu, bilgisayar, başkalarına ait iki araç anahtarı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira, tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari iki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.