Önceki gün Balçova ilçesindeki ormanlık alanda eşi S.A'yı bıçakladıktan sonra kaçan Cavit A'nın (25) yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Cavit A'nın gece saatlerinde Yeşilyurt semtindeki evine geldiğini belirleyen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, ikamete operasyon düzenledi.
Polislerin geldiğini görerek evden çıkan zanlı, sokakta park halindeki bir kamyonun altında saklandığı sırada yakalandı.
Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
İddiaya göre boşanmak isteyen eşini önceki gün kahvaltıya götürme bahanesiyle otomobile bindirerek Balçova ilçesindeki ormanlık alana götüren Cavit A, burada eşini 10 yerinden bıçakla yaralamıştı.
Zanlının olay yerinde bırakarak kaçtığı kadın, çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarı sonrası ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.