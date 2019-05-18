Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bozantı caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AAR 587 plakalı gelin arabası olarak süslenen cip, kavşakta 34 GY 5189 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 GY 5189 plakalı aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, 38 AAR 587 plakalı gelin arabasının içerisinde bulunan damat ve 2 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan damat, çevredekilerin meraklı bakışları arasında ambulansa bindirildi. Yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.





Kaza anı kamerada

Öte yandan, gelin almaya giden cipin karıştığı kazada, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen cipin otomobile çarptığı görüldü.