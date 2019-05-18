Ankara'da öğle saatlerinde bastıran dolu yağışı, hazırlıksız yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı. Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı.
Başkentte dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
18.05.2019 - 15:21 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkentte öğle saatlerinde bastıran dolu yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,dolu,yağış,
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