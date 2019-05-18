Başkentte akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde dehşet verici bir kaza yaşandı. Aracı arızalanan Kadir K. yönetiminde bulunan araç, yolun sağına yanaşarak durdu ve arızanın giderilmesi için çekici çağırdı. Çekiciyi beklerken süratla gelen Faik S. hakimiyetindeki kamyon ise araca arkadan çarptı ve 50 metre duran aracı sürükledi. Olay sonrası 112 acil sağlık ekipleri ve polis kaza yerine geldi. Can pazarına dönen olayda aracın içerisinde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı. Fadime K.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
18.05.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Çevre Yolu'nda arıza yaptığı sırada sağa çekip bekleyen otomobile, hızla gelen tır arkadan çarptı. Kaza 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Başkentte akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde dehşet verici bir kaza yaşandı. Aracı arızalanan Kadir K. yönetiminde bulunan araç, yolun sağına yanaşarak durdu ve arızanın giderilmesi için çekici çağırdı. Çekiciyi beklerken süratla gelen Faik S. hakimiyetindeki kamyon ise araca arkadan çarptı ve 50 metre duran aracı sürükledi. Olay sonrası 112 acil sağlık ekipleri ve polis kaza yerine geldi. Can pazarına dönen olayda aracın içerisinde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı. Fadime K.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,otomobil,kaza,
625463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625463.aspx
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