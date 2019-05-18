Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvalık Jandarma İlçe Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı timler tarafından ekipler hemen harekete geçerek aralarında 7 erkek, 9 kadın ve 14 çocuk olmak üzere 30 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenleri yönlendiren A.H.H. isimli bir organizatörü kıskıvrak ele geçirdi.

Küçükköy Karakol Komutanlığı’na getirilen 30 göçmene yiyecek, içecek, giyim eşyası ve tıbbi malzemeler gibi insani yardımlar yapan jandarma ekipleri, organizatör A.H.H.’yi ise gözaltına aldı.

Yakalanan göçmenler ile organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.