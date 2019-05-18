Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan Divanlı Kayalıkları'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, S.U, B.İ, M.P, E. O, H.D, B.D. ve A.G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akdağmadeni Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi suçüstü yakalandı
18.05.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yozgat,
625482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625482.aspx
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