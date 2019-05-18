Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Gece saat 22.00 sıralarında başlayan yağış 30 dakika sürmesi nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Zemin katta bulunan bazı evleri su basarken park halindeki bir otomobil ise sel sularına kapıldı. Yağış tarım arazilerine de büyük zarar verdi. İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte çok sayıda tavuk ve civcivin telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, özellikle çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçede çilek tarlaları da zarar gördü. Çilek tarlalarının yanı sıra tütün, buğday ve arpa ekili alanlarda ve zeytin ağaçlarında da zarar oluştu.

Yağışların sadece ilçe merkezinde etkili olduğu kırsal kesimlerin etkilenmediğini belirten Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, 3 bin dönümde üretim yapılan çilekte bin dönümlük alanda zarar oluştuğunun görüldüğünü ifade etti. İlçede ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu belirten Sağıroğlu, buğday ve arpada ise 700 dönümlük alanda zararın olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz" dedi.