Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yalıköy Ayvasıl mevkiinde Aslan Saral idaresindeki 69 AAB 416 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan araç, menfez korumalıklarına çarparak durabildi. Yol kenarındaki bariyer ile korumalık arasında asılı kalan aracın sürücüsü Aslan Saral ile yanındaki eşi Tülay Saral kazadan hafif yaralı kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza yapan otomobil bariyer ve korumalık arasında asılı kaldı
19.05.2019 - 13:45 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da otomobilin bariyer ve korumalık arasında asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Giresun,kaza,
625619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625619.aspx
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