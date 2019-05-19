Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle yakınlarında üzerinde bakır kablo yüklü bir otomobil olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, şüpheli aracı bulmak için çevrede çalışma başlattı. Arama çalışmaları sırasında fark edilen araca "dur" ihtarında bulunan ekipler, sürücünün kaçmaya başlaması üzerine peşine düştü. Şüpheli araç kovalamacanın ardından Kavak Mahallesi'nde durduruldu. Araç sürücüsü S.E. (29) gözaltına alınırken, araçta 160 kilogram enerji nakil kablosu olduğu belirlendi. İlk belirlemelerde kabloların sulama kuyularına ait dinamo ve enerji nakil kabloları olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.