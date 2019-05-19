Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.