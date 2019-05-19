Olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sakarya’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
19.05.2019 - 14:40 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Sakarya,kavga,
625632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625632.aspx
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