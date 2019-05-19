Alınan bilgiye göre, kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doktor Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. F.C'nin kullandığı 46 DD 207 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan A.C. (18) ve P.G. (11) yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Otomobil alt geçit duvarına çarptı: 3 yaralı
19.05.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta alt geçit duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,kaza,
625652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625652.aspx
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