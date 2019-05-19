Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 7'nci katındaki daireden atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mehmet Ö.'nün atlama anı, oturduğu binanın güvenlik kamerasına da yansıdı.