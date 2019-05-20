Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi sınırlarında konuşlu bulunan piyade hudut birliklerince devam eden keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran tarafından at üzerinde gelen şüpheli şahıslara ‘dur ‘ ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli şahıslar, gecenin karanlığından ve arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Şüpheli şahısların kaçış istikametinde yapılan arazi aramasında, 2 paket halinde 1 kilo 251 gram afyon sakızı ele geçirildi. Meydana gelen olayın faillerinin yakalanmasına yönelik Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli çalışmalar başlatıldı.