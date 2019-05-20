Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği  Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre 3-4 bin kilometre uzaklıktaki  Batı Afrika başta olmak üzere sahra çölünden havalanan çöl tozlarının Türkiye  semalarına ulaştığını anlattı.

Çöl tozunun batı bölgelerinden başlayarak hafta boyunca tüm Türkiye'de  etkili olacağını dile getiren Toros, "Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu  hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha  fazla görülebilecek." ifadelerini kullandı.