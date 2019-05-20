Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 4’ü kadın, 15’i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 34 mülteci yakalandı.
Mülteciler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 34 mülteci yakalandı
20.05.2019 - 14:17 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 34 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 4’ü kadın, 15’i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 34 mülteci yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,
625875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625875.aspx
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