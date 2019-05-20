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Ümraniye Tepeüstü'nde korkutan orman yangını
20.05.2019 - 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye Tepeüstü'nde Çırçır Ormanı olarak bilinen yerde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ümraniye,orman,yangın,
625901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625901.aspx
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