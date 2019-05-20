Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen ZPT askeri araçlar, mühimmatlar ve askeri personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek yoluna devam etti. Askeri araçların ve personelin sınır kapılarında bulunan birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
20.05.2019 - 23:18 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki birliklerine takviye için gönderilen askeri personel ve araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra gitti.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,Suriye sınırına askeri sevkiyat,
625958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625958.aspx
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