Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen ZPT askeri araçlar, mühimmatlar ve askeri personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek yoluna devam etti. Askeri araçların ve personelin sınır kapılarında bulunan birliklere sevk edileceği öğrenildi.