Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi arasında meydana gelen kazada, Muharrem D. yönetimindeki 03 VL 575 araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 03 AU 246 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muharrem D., Nazik D., Safiye D., ve 03 AU 246 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yaralıların 112 Sağlık ekiplerince Afyon Üniversite Hastanesi, Afyon Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.