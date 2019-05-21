Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 22 Suriye, 7 Kongo ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Didim açıklarında tespit edilen lastik bir bot durdurularak, içerisindeki 20 Filistin ve 8 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Her iki operasyonda ele geçirilen toplam 59 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göç bürosuna teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu