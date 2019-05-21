Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 34 Suriye, 5 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan görevlendirilen ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 23 Suriye, 10 Orta Afrika, 4 Kongo ve 2 Nijerya uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan ve Setur Marina içerisinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen toplam 79 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.