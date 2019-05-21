Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Batıbelenören köyü yakınlarında Ramazan Karhan idaresindeki araç, yeni yapılan ancak henüz trafiğe yasal olarak açık olmayan Gölpazarı - Yenipazar yolunun Sorguncukahiler Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki köprünün ayağına çarpan araç, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yere çakıldı. Kazada sürücü Ramazan Karhan ve eşi Hafize Karhan yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaparken Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Ramazan Karhan'ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Araçta bulunan diğer yolcu Hafize Karhan ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı için taburcu edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.