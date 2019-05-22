Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Osman Yozgatlı Mahallesi 1255 sokak Nuri Sanlı Parkı’nda saat 7.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Erdal Akın (44), eşinden yeni boşanan Seher Özer (30) ile evlenmek istedi. Seher Özer’in, Akın’a önce boşanması gerektiğini ve ailesinin bu duruma karşı çıktığını söylediği iddia edildi. Bugün sabah saatlerinde Erdal Akın, henüz yeni boşandığı öğrenilen ve kendisi ile evlenmek isteyen iki çocuk annesi Seher Özer ile parkta karşı karşıya geldi. Akın yanında getirdiği pompalı tüfek ile Seher Özer’i başından vurdu. Daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp kendini vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Özer’in olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.