Marmara Denizi'nin hayalet gemileri akıbetini bekliyor. İflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen gemiler Kartal Sahili'ni adeta kapladı. Kaderine terk edilmiş halde duran hayalet gemiler drone ile havadan görüntülendi. Batan gemilerin bazılarının iskeleye çekildiği görüldü. Kartal sahilde karaya bağlanan 11 gemide ise çalışmalar yapıldığı görüldü.
Marmara Denizi’ndeki hayalet gemilerin son durumu havadan görüntülendi
22.05.2019 - 11:05 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi'nde mürettebatı tarafından terk edildiği için batan, karaya oturan ya da batmak üzere olan hayalet gemiler havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmara Denizi,
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