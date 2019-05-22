Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nin hayalet gemileri akıbetini bekliyor. İflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen gemiler Kartal Sahili'ni adeta kapladı. Kaderine terk edilmiş halde duran hayalet gemiler drone ile havadan görüntülendi. Batan gemilerin bazılarının iskeleye çekildiği görüldü. Kartal sahilde karaya bağlanan 11 gemide ise çalışmalar yapıldığı görüldü.