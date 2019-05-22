Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde tıka basa yolcu dolu olan bir minibüs kapısı açık şekilde ilerlediği sırada minibüste bulunan bir genç kız yola düşmüştü. Bir anda minibüsten düşen Nehir Ağırgöl, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan da son anda kurtulmuştu. Hastaneye kaldırılan gencin beyin travması geçirdiği ve kalçasında kırık meydana geldiği öğrenildi. Genç kızın babası İsmail Ağırgöl ise kızının yaşadığı minibüs terörüne isyan etti. Olayla ilgili konuşan baba, “Kızımın kaza geçirdiğini annesi haber verdi bana. Hastaneye gittiğimiz zaman kızımın yanına giremedik zaten. Doktorların söylediğine göre beyin travması geçirmiş, kalçasında kırık olduğunu. Bir baba olarak çok üzüldüm. Genelde bu ortamda bütün hatlarda olan minibüsçülerin bu işlere hiç dikkat etmediklerini görüyoruz. Başka olaylar da olduğunu görüyoruz. Hiç kimsenin bir ders almadığını görüyoruz. Şikayetçi olsak da fayda etmiyor, bir ceza alamıyorlar. Aynen yerimizde kalıyoruz. Çocuğuma davacı mısın diye soruyorum, ‘Baba davacı olsam da bir şey olmayacak’ diyor. Çünkü kimse bir ceza vermeyecek” dedi.

Kızının sağlık durumu hakkında konuşan baba, “Şu anda evde yatıyor, kalçası kırık. En az 1-1 buçuk ay yatacak. Beyin için bu hafta tomografi çekeceğiz, son durumuna bakacağız. Çünkü kılcal damarında çatlama vardı, yatıyor şu an” diye konuştu.

