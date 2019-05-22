Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, pazartesi gecesi merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Göre, kız arkadaşına laf attığı iddiası ile Ahmet Cabbar ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın ardından Göre ve Cabbar, mahalledeki çocuk parkında buluştu. Burada çıkan kavgada, Ahmet Cabbar, tartışma sırasında annesine küfrettiğini öne sürdüğü Samet Göre'yi kasığından bıçakladı. Olayın ardından kaçan Ahmet Cabbar, polis tarafından metruk bir binada yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan Ahmet Cabbar, Samet Göre'yi tartışma sırasında annesine küfrettiği için bıçakladığını öne sürdüğü, pişman olmadığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cabbar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavisi süren Samet Göre'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.