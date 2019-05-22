Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahliyeye engel olmaya çalışan işletme çalışanları, işletmeyi ateşe verdi. Sahilde güneşlenen turistler o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Marmaris’te geçtiğimiz hafta, sahilde bulunan su sporları noktalarının ihalesi yapılmıştı. İhaleyi kaybeden Uzunyalı’da bulunan işletmeye Marmaris Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, tahliye etmeye geldi. İşletme çalışanları, kendilerine tebligat yapılmadığını belirterek süre talebinde bulundu. Talepleri reddedilen çalışanlar üzerlerine ve sağa sola benzin dökerek kendilerini yakacakları tehdidinde bulundu. Su sporları malzemelerinin bulunduğu alan ateşe verildi. Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri, çalışanlara biber gazı sıkarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Malzemelerin alev alması sonucu olay yerine, çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tatillerini ilçede geçiren turistler ise yaşanan gerginliği cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Yetkililerden süre talebinde bulunduklarını ancak isteklerinin dikkate alınmadığını iddia eden işletme müdürü Halil İbrahim Avşar, “Buraya tahliyeye gelindiğinde hiçbir şekilde haber verilmeden, herhangi bir belge olmadan direk bize tahliye etmeye geldiler. Burası bir bakkal değil, ben bunları kutuların içine koyamam, burada trilyonlar yatıyor, emeğimiz var. Burası hemen boşalacak bir yer değil. Bu yaptıkları bir zorbalık, en azından bir gün verebilirlerdi. Tebligatı almış olsam amenna, boynumuz kıldan ince. Yapılan bir şey varsa, kanun kural neyse yapılır ama bu kanunsuz bir olay. Bu zorbalık yapılmaması gerekiyordu. Marmaris, Türkiye’ye ve dünyaya rezil oldu. Bir Müslüman olarak söylüyorum günah, şu an oruçluyum, şu mübarek günde günah bu” dedi.

Belediye ekiplerinin boşalttığı işletmede, bazı su sporları araçları kullanılamaz hale geldi.