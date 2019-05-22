Ordu’nun Kumru ve Korgan ilçelerinde sağanak sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle meyve ağaçlarında, evlerin çatılarında, araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde doluya birden yakalanan vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, bazı vatandaşlar da hafif şekilde yaralandı. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta da hasar olduğu belirlendi.
Ordu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
22.05.2019 - 17:02 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, maddi hasara yol açtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,dolu,yağış,
626437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626437.aspx
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