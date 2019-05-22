Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki bazı mahalleler ile Hilvan Ceza İnfaz Kampüsü ve Şanlıurfa GAP Havalimanı’na yapılacak "Enerji Nakil Hattı Bakım-Onarım" çalışmasından dolayı zorunlu su kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu. ŞUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “23 Mayıs saat 09.00 -18.00 arasında Akziyaret Grup İçme Suyu bölgesinde ‘Enerji Nakil Hattı Bakım-Onarım’ çalışmasından dolayı Akziyaret grubuna bağlı köyler, havaalanı ve cezaevine su verilemeyecektir. Bu zorunlu aksaklık nedeniyle vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını belirtir, olası olumsuzluklardan dolayı özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.