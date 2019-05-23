Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yere dökülen zift birikintisini fark etmeyerek üzerine yatıp zifte yapışan köpeği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı. Ziftcan adı verilen ve sağlığına kavuşan yavru köpek sahiplendirildi. Geçtiğimiz hafta Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı’ndaki boş bir arazide yavru köpek zift birikintisine yapışık halde bulundu. Köpeği o halde gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri köpeği ziftle birlikte bulunduğu yerden kaldırdı. Hareket edemeyen köpek itfaiye müdürlüğü bahçesine getirilerek burada kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtarıldı. Yavru köpek daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

GEÇİCİ BAKIMEVİNDE TEDAVİSİ YAPILDI

Zift birikintisine yapışık halde bulunan köpek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı. Geçici bakımevine getirildiğinde bitkin olan talihsiz hayvan, veteriner hekim ve görevli personeller tarafından ılık suyla yıkanarak ziftlerinden kurtuldu. Bir süre bakımevinde misafir edilen yavru köpeğe vitamin takviyesi yapıldı.

TEDAVİSİNİ YAPAN VETERİNER ADINI ZİFTCAN KOYDU

Uzman Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen yavru köpeğe “Ziftcan” adı verildi. Vitamin takviyesi ile güçlenen ve kısa sürede sağlığına kavuşan Ziftcan kısa sürede Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin maskotu oldu.

HABERDE ACISINI İÇİNDE HİSSEDİNCE AİLESİNİN YENİ ÜYESİ YAPTI

Neşeli halleri ile eski halinden eser kalmayan Ziftcan, sağlığının yanı sıra yeni bir yuvaya kavuştu. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne hayvan sahiplenmek için başvurusunu yapan Kandıralı Bünyamin Akkül, Ziftcan’ı sahiplendi. Akkül, Ziftcan’ı televizyondan ve gazetelerden gördüğünü ve sahiplenmek istediğini ifade ederek, "TV’de izlediğimde çok kötü bir haldeydi. Çektiği acıyı bir anda kendimde hissettim. Bir duygusal bağ oluştu. Hayvanları da seviyorum. Sahiplenmek istedim. Yetkililerden de müsaade aldım. Allah nasip ederse bundan sonra ailemin yeni dostu. Beraber vakit geçireceğiz. Benim için çok değerli Ziftcan’ı sahiplenmek. Büyükşehir Belediyesi’ne sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.