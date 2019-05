Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Rıza Amca, kurulduğu günden bu yana Türkiye Gazetesi abonesi olan on binlerce kişiden biri. Gazetenin ilk basımının yapıldığı 1970 yılından bu yana evlerine Türkiye Gazetesi ulaşan Rıza Aşkan, geçen onca yıla rağmen her sabah aynı heyecanla gazeteyi eline alıp okuduğunu belirtti. Sabahları kendisi henüz işe gelmeden kapıya bırakılmış olan Türkiye Gazetesi’ni okumadan işe başlamayan alüminyum doğrama ustası Rıza Amca, hem çocuğuna hem de torununa örnek oldu. Üç kuşak Türkiye Gazetesi abonesi olan Aşkan ailesi, gazetenin verdiği içerik ve fikirlerle çok şey kazandıklarını dile getirdi.

Babadan oğula, dededen toruna

Enver Ören’in kurduğu Türkiye Gazetesi’nin sahibi değişmeyen tek gazete olduğuna işaret eden Rıza Aşkan, “Bu gazete Enver Ören’in çizdiği yoldan hiç ayrılmadı. Her ailenin gönül rahatlığıyla okuyabileceği ve çocuklarına da okutabileceği bir gazete olarak yıllardır hem iş yerime hem evime giriyor. Gazetenin özellikle dini makalelerin, asr-ı saadet döneminden konuların, köşe yazılarının, enteresan bilgilerin yer aldığı ‘Bizim Sayfa’ ismindeki orta sayfası her gün merakla beklediğimiz içeriklerden oluşuyor. Benim gibi hem oğlum hem de torunum da gazeteyi her gün ilgiyle okuyor. Bu ‘Türkiye’ ışığı ailemizde babadan oğula, dededen toruna devam edecek” dedi.

“En güzeli kapımıza kadar geliyor”

Üç kuşak gazete okuduklarını dile getiren Rıza Amca’nın oğlu Ekrem Aşkan (27) da, bir gazeteyi her gün elden ele okuduklarını söyledi. Gazetenin en güzel yanının her gün evlerine, iş yerlerine kadar gelmesi olduğunu ifade eden Aşkan, “Gazete isminin hakkını veriyor ve Türkiye için milli ve manevi değerlere saygılı bir yayıncılık anlayışıyla çizgisini sürdürüyor. Biz aile olarak keyifle okuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dedemden görerek ben de okumaya başladım”

Ailenin 8 yaşındaki en küçük üyesi Oğulcan da büyüklerinden gördüğünü yapıyor. İş yerine dedesini ziyarete geldiği zamanlar gazete okumayı da ihmal etmeyen Oğulcan, “Dedemi hep gazete okurken görüyorum. Ondan görerek ben de okumaya başladım. En çok bulmaca sayfasını seviyorum” diye konuştu.