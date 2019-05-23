Isparta Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve müebbet hapis cezası  verilen Yıldırım'ın dosyası temyiz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.  Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı.

OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos  2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile  öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı.

Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı  Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17  Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince  müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı  gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul  yönünden bozmuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek  başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nce  müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya  Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gelmişti.