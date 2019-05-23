Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, R.M.A.'nın ikinci kattan düştüğü öğrenildi. Okul yönetimi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, R.M.A.'ya ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen R.M.A., yapılan ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Okulun ikinci katından düşen öğrenci yaralandı
23.05.2019 - 11:40 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de okulun ikinci katından düşen bir öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, R.M.A.'nın ikinci kattan düştüğü öğrenildi. Okul yönetimi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, R.M.A.'ya ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : oku,öğrenci,düşme,
626601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626601.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:22
- Sabah03:43
- Güneş05:33
- İşrak06:25
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:30
- Yatsı22:23
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay