Edinilen bilgiye göre Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta raylardan geçmeye çalışan Meryem D.'ye (45) yük treni çarptı. Yaralanan Meryem D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
23.05.2019 - 12:39 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta raylardan geçmeye çalışan Meryem D.'ye (45) yük treni çarptı. Yaralanan Meryem D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tren,kadın,
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