Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta raylardan geçmeye çalışan Meryem D.'ye (45) yük treni çarptı. Yaralanan Meryem D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.