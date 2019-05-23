Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekli Yurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan iki aile arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.