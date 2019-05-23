Olay, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekli Yurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan iki aile arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da köylüler arasında kavga: 1 ağır yaralı
23.05.2019 - 12:44 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Çiçekli Yurt köyünde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekli Yurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan iki aile arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,kavga,
626620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626620.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:22
- Sabah03:43
- Güneş05:33
- İşrak06:25
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:30
- Yatsı22:23
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay